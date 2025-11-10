Коммерческим директором кубанской ГК «Победа» назначена Ирина Дробышева

Новым коммерческим директором ГК «Победа» назначена Ирина Дробышева. Ранее она на протяжении четырех лет развивала маркетинг и продукт в группе компаний.

ГК «Победа» — девелоперская компания, основным направлением деятельности которой является строительство жилых многоквартирных комплексов. Группа компаний реализует проекты в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Согласно официальному сайту «Победы», в настоящее время в активе группы компаний находятся ЖК «Экосфера» в Гулькевичах, ЖК «Суворов» в Кропоткине, три очереди ЖК «Мега-Победа» в Адыгее, ЖК «Яблоневый» в Майкопе, а также две очереди ЖК «Дружный» в Краснодаре.

Основным действующим юридическим лицом ГК «Победа» является ООО «СЗ "КСК"». По данным системы Rusprofile, ООО «СЗ "КСК"» основано в 2014 году в Краснодаре. Компания работает в сфере строительства, специализируясь на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральный директор — Юрий Поляков. В 2024 году выручка ООО «СЗ "КСК"» составила 285,5 млн руб., увеличившись на 4,3% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль выросла за год в 4,2 раза — с 7,5 млн до 31,7 млн руб. По объему выручки компания занимает 120-е место в Краснодарском крае и 2561-е в России, оставаясь в середине отраслевого рейтинга.

Василий Хитрых