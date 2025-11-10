Подгорчили пилюлю

В Краснодаре вынесли приговор одному из участников резонансного дела о незаконной реализации сильнодействующих веществ через сеть аптек. Суд приговорил Николая Наумова к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. По данному делу в качестве обвиняемых проходят 15 человек. По мнению юристов, это дело станет для аптечной отрасли сигналом, что переход из серой зоны рецептурных продаж в криминальную плоскость теперь воспринимается судом как тяжкое преступление, приравненное к наркоторговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор одному из участников дела о незаконной реализации сильнодействующих веществ через сеть аптек. Суд признал Николая Наумова виновным в ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет и шесть месяцев отбывания в колонии общего режима. Также он должен заплатить в пользу государства штраф в размере 1 млн руб.

Расследование в отношении группы фармацевтов, организовавших преступную группу для нелегальной продажи сильнодействующих препаратов, было завершено в 2023 году. Следствие установило, что с 2019 по 2021 год они реализовали свыше 65 килограммов лекарств, оборот которых ограничен на территории РФ.

Саркис Петросян, организатор данной схемы, ранее являлся владельцем краснодарской сети аптек под названием «Рождественские аптеки». Эта сеть была закрыта в 2018 году из-за незаконной продажи препарата «Лирика». После закрытия сети злоумышленники продолжили свою деятельность, осуществляя торговлю в мелких аптечных пунктах.

По данному делу в качестве обвиняемых проходят 15 человек, в основном это женщины, которые были сотрудницами сети аптек, подконтрольных Саркису Петросяну.

В период с 2017 по 2018 годы бизнесмен неоднократно привлекался к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (ведение бизнеса с серьезными нарушениями лицензионных требований). В частности, инспекции обнаружили случаи отпуска препарата «Лирика» (прегабалин) без рецепта. Помимо этого, в сети аптек «Рождественские аптеки» отсутствовал журнал регистрации рецептурных медикаментов, а учет рецептов строгой отчетности не производился.

В ноябре 2018 года судебное решение привело к отзыву лицензии на фармацевтическую деятельность у индивидуального предпринимателя Саркиса Петросяна и закрытию аптечной сети «Рождественские аптеки». После этого в тех же самых помещениях возникли аптечные пункты, продолжившие работу без какого-либо наименования.

Председатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» Александр Валявский говорит, что данное дело — яркий пример того, как аптечный бизнес, балансирующий между медициной и коммерцией, может превратиться в инструмент масштабного оборота сильнодействующих веществ. «Речь идет не о единичных нарушениях, а о системной, многолетней схеме с четкой иерархией, контролем денежных потоков и распределением ролей. 65 килограммов препаратов вроде «Лирики» — это не просто цифра, а промышленный объем, сопоставимый с крупными наркосетями»,— отмечает юрист.

«65 килограммов препаратов вроде «Лирики» — это не просто цифра, а промышленный объем, сопоставимый с крупными наркосетями»

По его словам, назначенное Наумову наказание можно назвать суровым, но в рамках тенденции последних лет — вполне закономерным. «По делам, где квалификация идет по совокупности ч. 3 ст. 234 и ст. 210 УК РФ, суды выносят приговоры в диапазоне от 10 до 18 лет лишения свободы, считая подобные схемы разновидностью организованного наркобизнеса, даже если речь идет о «легальных» лекарствах. Верховный суд в последние годы закрепил подход, при котором ключевым фактором становится именно общественная опасность — разрушение системы контроля за оборотом рецептурных препаратов, а не только фактический ущерб», — поясняет Александр Валявский.

Тем не менее, по словам юриста, вопрос справедливости остается дискуссионным. Если у организатора сети был устойчивый умысел и финансовая выгода, наказание оправдано. Но нередко фармацевты низшего звена — женщины, работающие за небольшую зарплату, — получают реальные сроки за формальные подписи на кассе, не будучи частью сообщества в юридическом смысле. Именно здесь суду важно провести четкую грань между участием и подчинением.

Перспективы обжалования приговора, говорит юрист, будут зависеть от того, насколько следствие смогло доказать структуру и иерархию преступного сообщества.

Если защита покажет, что отношения носили характер хозяйственной зависимости, а не организованного сговора, часть обвинений может быть переквалифицирована — например, с ч. 2 ст. 210 на групповое участие без признаков сообщества, что снизит сроки вдвое.

Александр Валявский отмечает, что в целом это дело станет показательным для всей аптечной отрасли — сигналом, что переход из серой зоны рецептурных продаж в криминальную плоскость теперь воспринимается судом как тяжкое преступление, приравненное к наркоторговле.

Елена Турбина