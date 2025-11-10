Движение поездов по синей ветке метро восстановили после падения пассажира

Поезда вновь ходят в обычном режиме на Московско-Петроградской линии петербургского метро. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Работа метрополитена на синей ветке восстановилась спустя почти 40 минут после объявления ограничений. Сперва поезда ходили лишь от «Купчино» до «Удельной», далее приостановили движение составов от «Парнаса» до «Озерков», на путь этой станции упал пассажир.

К месту происшествия 10 ноября прибыли аварийно-спасательные формирования метрополитена и врачи скорой помощи. Специалисты подняли пострадавшего с пути, он скончался, пишут СМИ.

Татьяна Титаева