В Ростове изменится движение на двух улицах

С 29 ноября в Ростове-на-Дону на улицах Батуринской и Пескова начнут действовать новые ограничения для водителей. Это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента автодорог и организации дорожного движения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, на ул. Батуринской, от домов № 2 до № 8/12, с 8:00 до 20:00 будет полностью запрещено останавливать и оставлять автомобили.

На ул. Пескова, рядом с конечной остановкой «Станция Первомайская», вдоль здания № 1/9, грузовому транспорту будет запрещено останавливаться и парковаться.

Как отметили в департаменте, новые правила начнут работать с указанной даты и будут действовать на постоянной основе.

Наталья Белоштейн