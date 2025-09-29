Анатолий Нуждин возглавил контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода

Новым председателем контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода назначен Анатолий Нуждин. Такое решение единогласно принято на первом заседании гордумы I созыва 29 сентября 2025 года.

В связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа контрольно-счетные органы обоих муниципалитетов ликвидировали и создали новый.

На должность руководителя новой КСП был предложен замруководителя прежней палаты Анатолий Нуждин. Его кандидатуру внесла мэрия. Господин Нуждин до КСП долгое время работал в региональном минфине.

Ранее городскую КСП возглавляла Юлия Абызова, она занимала эту должность с апреля 2021 года.

Ирина Швецова