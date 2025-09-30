Прежнего руководителя нижегородской КСП Юлию Абызову уволили по утрате доверия

Бывшего руководителя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлию Абызову, возглавлявшую палату с 2021 года, уволили с должности по утрате доверия. Гордума еще прежнего созыва отправила ее в отставку на неанонсированном заседании 24 сентября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший председатель КСП Нижнего Новгорода Юлия Абызова

Поводом для отставки за пять дней до планового упразднения самой КСП стало представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. По данным источников «Ъ-Приволжье», претензии надзорного ведомства касались принадлежащих руководителю КСП квартир, переведенных в нежилые помещения и сдаваемых в аренду. Прокуратура посчитала, что тем самым муниципальная чиновница получала коммерческий доход, чего ее должность не позволяет. Ряд депутатов предлагал уволить госпожу Абызову по собственному желанию, но прокуратура настояла на увольнении по утрате доверия.

25 участников внеочередного и последнего заседания гордумы седьмого созыва поддержали это решение. Николай Сатаев и Владимир Амельченко воздержались.

Как писал «Ъ-Приволжье», в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа контрольно-счетные органы обоих муниципалитетов упразднили и создали новый. Его возглавил бывший сотрудник регионального минфина Анатолий Нуждин, который пришел в КСП в мае.

