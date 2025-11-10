Ставки аренды в Краснодаре за год упали на 11%

Рынок долгосрочной аренды жилья в Краснодаре продолжает снижаться, отмечают аналитики. За год стоимость аренды однокомнатных квартир в городе упала на 11% и составляет в среднем 26 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 7% — до 43 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ключевым фактором снижения ставок эксперты называют избыток предложения. Значительная часть новых лотов поступила от инвесторов, купивших квартиры в новостройках в период действия льготной ипотеки. По данным ЦИАН, которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, в ноябре 2025 года на рынке предлагалось около 2,7 тыс. объектов против 1,9 тыс. годом ранее.

Сезонный фактор в Краснодаре выражен слабо. В августе–сентябре количество просмотров объявлений растет лишь на 25–30% относительно среднего уровня, тогда как в студенческих городах этот показатель достигает 80–100%. Доля студентов в регионе составляет около 2%, что ниже среднероссийского показателя.

Падение арендных ставок в течение всего года эксперты называют редким для российского рынка явлением: в большинстве крупных городов фиксировалась лишь краткосрочная коррекция в начале 2025 года.

Вячеслав Рыжков