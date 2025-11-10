Алексей Пшеничный: «У спортивных ивентов в России большое будущее»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 6 октября провели не совсем обычный бизнес-завтрак. Встреча была посвящена ивенту на примере спорта, а спикером мероприятия выступил сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига» Алексей Пшеничный. Резидентам и гостям Алексей рассказал, как начинал проводить ивент-мероприятия, на какую целевую аудиторию ориентировался, и в чем преимущества спортивных ивентов.

По словам Алексея Пшеничного, спортивные ивенты вместе со своей командой он проводит более 30 лет. Начиналось все как часть маркетинга. «Спортивные мероприятия мы начали проводить для того, чтобы люди "в трениках и кроссовках" посещали бы не только рестораны, но и занимались спортом и делали бы его публичным. Стали проводить соревнования по уличному баскетболу, которые делали до 2003 года», — вспоминает господин Пшеничный. В 2004 году «Высшая Лига» привезла в Россию соревнования Nike Run при поддержке одноименной компании. В Краснодаре они проводились 4 года.

Фото: Михаил Брайко

«Мы несем моду на спорт» — таков был девиз «Высшей Лиги». Как рассказал Алексей, чтобы сделать успешный ивент, нужно четко понимать свою целевую аудиторию. «Для нас как розничной компании было несколько целевых аудиторий. Первая — это профессиональные спортсмены. Они покупали у нас крайне мало. Вторая аудитория — физкультурники, у которых стоит цель быть завтра не хуже, чем сегодня. Третья — те, кто занимается спортом личных достижений, концентрируются на достижении определенного результата, вне зависимости от возраста и статуса», — говорит Алексей Пшеничный.

По его словам, через спорт получилось легче соприкасаться с целевой аудиторией. Это люди, заряженные на результат, ценящие качественный сервис.

У спортивных ивентов в России большое будущее, уверен Алексей. По оценкам спикера, в нашей стране в забегах участвует менее одного миллиона человек. В других странах участников кратно больше человек. Российский рынок растет на 20% в год.

Фото: Михаил Брайко

«В этом году, в недавнем марафоне в Сочи участвовало 560 российских городов, в том числе Владивосток. Из почти 6 тысяч стартовавших участников более ста человек были те, кому 60+. Из них 12 человек бежали марафон. Самому старшему исполнилось 85 лет. 12 человек были в возрасте более 70 лет, из них марафон бежали четверо», — рассказал Алексей Пшеничный.

При этом ивент-компании не бывают слишком доходными, а рентабельность в этом бизнесе — не очень высокая. «Наша команда делает больше 20 проектов в год. «Мы стремимся к рентабельности в 25%, чтобы получить целевую прибыль за год», — говорит основатель группы компаний «Высшая Лига».

По его словам, плюс ивент-индустрии в том, что ей не нужно занимать деньги в банках. Большая часть средств поступает от участников мероприятия, заранее купивших слоты. Еще часть — это средства партнеров и небольшой процент составляют средства, полученные от государства.

«Для нас не является большой проблемой стоимость денег. Основная сложность — в достаточности квалифицированного персонала. Для нас важна качественная команда и высокое качество наших мероприятий», — резюмировал Алексей Пшеничный, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей клуба.

