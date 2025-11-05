У свердловского поселка Левиха зарегистрировали землетрясение силой 3,6 балла

В Свердловской области, примерно в 100 км от Екатеринбурга, в районе поселка Левиха произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Событие зафиксировали в начале недели — 3 ноября в 14:24 по местному времени. Трехбалльное землетрясение считается слабым — колебания ощущаются некоторыми людьми, возможно легкое раскачивание висящих предметов. При этом сотрясания, сила которых оценивается в 4 балла и ощущаются внутри зданий, считаются уже заметными.

Напомним, в конце декабря 2024 года на севере Свердловской области, недалеко от Краснотурьинска, произошло землетрясение силой 3,9 балла. Толчки произошли в лесной местности, опасности для людей не было.

Ирина Пичурина