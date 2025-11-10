Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СГАУ получил предупреждение от Рособрнадзора за нарушения

Ставропольский государственный аграрный университет получил официальное предупреждение от Рособрнадзора за несоблюдение обязательных норм, следует из пресс-релиза федерального органа.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В числе 10 российских вузов, к которым применена предупредительная мера, оказался и СГАУ. Конкретные нарушения не раскрываются. Если вуз не устранит недостатки, возможны более строгие санкции, вплоть до приостановки лицензии. В аналогичных действиях, направленных в начале июня, фигурировали более крупные университеты — МГУ, РУДН, ВШЭ.

Ранее Рособрнадзор уже применял меры к другим вузам за нарушения, в том числе связанные с проведением экзаменов для мигрантов и соблюдением федеральных требований. Подобные предупреждения представляют собой предупредительную профилактическую меру контроля над качеством и соответствием образовательной деятельности установленным стандартам.

Станислав Маслаков

