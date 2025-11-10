В КБР производство мяса выросло на 8,7% за девять месяцев

В Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2025 года увеличили выпуск мяса скота и птицы на 8,7%, до 92,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Лидером по темпам роста стал Баксанский район, нарастивший объемы на 19,4%. На втором месте расположился Прохладненский район с приростом производства на 18,2%, на третьем — Урванский район с приростом в 14,4%.

По структуре производителей сельскохозяйственные организации обеспечили свыше 40% общего выпуска мяса. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели дали более 35%, личные подсобные хозяйства населения — 24%.

Отмечается, что в целом все категории сельхозтоваропроизводителей показали положительную динамику объемов выпуска продукции.

Константин Соловьев