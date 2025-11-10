Российские силы ПВО за сутки уничтожили шесть снарядов РСЗО HIMARS и более 120 БПЛА
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 124 беспилотника ВСУ. Также под удар вооруженных сил РФ попали шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря. Ранее об этом сообщал оперштаб Кубани. Там уточняли, что объекты ликвидировали у берегов Туапсе. Один из катеров взорвался недалеко от побережья. Ударная волна повредила остекление второго этажа жилого дома, гараж и лодочный ангар.
В ночь на 10 ноября над регионами России был сбит 71 беспилотник. Больше всего — 29 дронов — уничтожены над территорией Брянской области.