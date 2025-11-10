Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь силы ПВО сбили 71 беспилотник над регионами России

За ночь над регионами России сбили 71 беспилотник ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 29 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По семь беспилотников сбили над Курской областью и акваторией Черного моря, по пять БПЛА — над Липецкой и Смоленской областями. По четыре дрона уничтожили над Самарской, Орловской и Тверской областями. Три беспилотника сбили над Крымом, по одному — над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей.

Власти Тульской, Брянской, Ростовской областей сообщили, что в результате ночной атаки ВСУ никто не пострадал, последствий атаки на земле также не зафиксировано. Власти других регионов не сообщали о разрушениях и пострадавших. Из-за угрозы налета БПЛА за ночь в России семь аэропортов приостанавливали свою работу.

