Жилой дом поврежден в Туапсе при взрыве морского беспилотника

У берегов Туапсе в Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера. При взрыве одного из них рядом с берегом были повреждены несколько строений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На втором этаже двухэтажного дома выбиты стекла, также повреждены гараж и лодочный ангар. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.

Угроза атаки с воздуха и с моря была объявлена в Туапсе после полуночи, тогда же сигнал тревоги прозвучал в Новороссийске. Там угроза атаки была отменена в 04:59, в Туапсе – в 08:09.

Анна Перова, Краснодар