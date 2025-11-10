Ставропольский аграрный университет получил предупреждение Рособрнадзора

Рособрнадзор направил предупреждения десяти российским вузам, включая Ставропольский государственный аграрный университет, за несоблюдение обязательных норм. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе федерального органа.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По данным надзорного ведомства, университеты не соблюдали установленные требования. Конкретные нарушения СГАУ не раскрываются.

«Предостережение носит предупредительный и профилактический характер. Если образовательные учреждения не устранят недочеты и не начнут выполнять требования, могут быть применены более строгие санкции, включая приостановку лицензии»,— говорится в сообщении.

В перечень попали также университет МФЮА, Московская международная академия, Оренбургский ГАУ, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, Сибирский университет потребкооперации, Национальный институт бизнеса, Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского.

Валентина Любашенко