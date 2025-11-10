В Ставрополе 15 домов останутся без воды из-за ремонта 12 ноября

В Ставрополе пятнадцать домов в пер. Макарова останутся без водоснабжения 12 ноября с 9:00 до 13:00 из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба городского водоканала.

По информации ведомства, подачу ресурса приостановят для замены участка трубопровода и запорной арматуры на насосной станции подкачки.

«Без воды останутся жители домов под номерами: 62, 8, 81, 82, 101, 102, 12А, 121, 122, 123, 14, 16, 16А, 181, 182»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко