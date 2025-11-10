Строители жилья в Воронеже за девять месяцев 2025 года заработали 32 млрд рублей

Выручка застройщиков жилья в Воронеже за девять месяцев 2025 года достигла 31,8 млрд руб. Показатель увеличился на 9,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на подсчеты аналитического сервиса BnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В то же время Воронеж стал одним из четырех городов-миллионников, в которых выручка девелоперов жилья выросла. Так, в Нижнем Новгороде она увеличилась на 17,1%, достигнув 39 млрд руб., в Москве — на 1,7%, составив 1,26 трлн руб., а в Перми — на 0,9%, до 33,4 млрд руб. В остальных крупных городах России зафиксировано снижение показателя.

Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, по итогам третьего квартала 2025 года Воронеж стал 12-м городом в России и первым в Черноземье по объему текущего строительства многоквартирных домов. По сравнению со вторым кварталом облцентр удержал свою позицию в рейтинге, нарастив показатель на 1,45%, или на 107,7 тыс. кв. м. Всего в Воронеже возводится 1,8 млн кв. м жилья.

Подробнее о динамике выручки девелоперов жилья в крупных городах России — в материале «Ъ».