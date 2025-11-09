Метры теряют деньги

Выручка застройщиков жилья в крупных городах России за январь—сентябрь 2025 года снизилась на 6,7%, в некоторых из них падение составило боле 30%. Основное сокращение наблюдается в массовом сегменте, где спрос снизился заметнее всего, в то время как покупки дорогой недвижимости, напротив, росли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2025 года выручка девелоперов жилья в российских городах-миллионниках сократилась на 6,7% год к году, до 2,23 трлн руб., следует из подсчетов аналитического сервиса BnMAP.pro, с которыми ознакомился “Ъ”. Продажи в физическом выражении снизились еще больше — на 18%, до 8,4 млн кв. м, уточнили аналитики.

Наиболее значительны потери девелоперов Красноярска, которые суммарно выручили 22,7 млрд руб., на 32,6% меньше, Краснодара, где общая выручка упала на 26,2%, до 106,8 млрд руб., и Петербурга — на 23,5%, до 252,7 млрд руб. Только в четырех городах показатель увеличился: в Нижнем Новгороде (на 17,1%, до 39 млрд руб.), Воронеже (на 9,7%, до 31,8 млрд руб.), Москве (на 1,7%, до 1,26 трлн руб.) и Перми ( на 0,9%33,4 млрд руб. (рост), говорится в исследовании компании.

В целом по России наблюдается снижение продаж вследствие высоких ипотечных ставок и сокращения программ льготной ипотеки, констатирует президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», на неделе с 22 по 28 сентября 2025 года средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке составляла 21,29%. Это заградительно высокая стоимость кредита для многих россиян. При этом выручку девелоперов поддержал рост цен на новостройки как минимум на уровень инфляции, а в некоторых регионах — и еще выше, отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. По подсчетам Dataflat.ru, в сентябре 2025 года средняя стоимость российских новостроек выросла на 5,5% год к году, до 202 тыс. руб. за 1 кв. м.

CEO Dataflat.ru Александр Пыпин также напоминает, что реальные поступления денежных средств на счета девелоперов еще меньше, так как валовая выручка — это суммы контрактов, прописанные в договорах долевого участия в строительстве, при этом доля контрактов с отложенными платежами (рассрочками) в 2025 году рекордная. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—сентябре 2025 года общая доля продаж жилья по всей России за наличные и в рассрочку достигла 33% против 24% годом ранее.

Совокупная выручка застройщиков жилья в крупных городах России в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Выручка (млрд руб.) Изменение (% год к году) Москва 1255,6 1,7 Санкт-Петербург 252,7 –23,5 Екатеринбург 109,1 –14,7 Краснодар 106,8 –26,2 Тюмень 72,8 –8,1 Казань 69,2 –2,0 Ростов-на-Дону 63,6 –9,3 Новосибирск 61,6 –16,9 Уфа 47,5 –12,5 Нижний Новгород 39 17,2 Пермь 33,4 0,9 Воронеж 31,8 9,7 Красноярск 22,7 –32,6 Самара 18,9 –19,9 Волгоград 15,8 –22,5 Челябинск 15 –10,7 Омск 10,2 –1,0 Открыть в новом окне Источник: аналитический сервис BnMAP.pro.

В целом управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает сокращение реализованной площади новостроек некритичным. На примере Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы и Перми видно, что наиболее активно растет выручка в комплексах бизнес-класса и более высоких сегментов, уверен эксперт. Александр Пыпин, напротив, считает, что на дорогую недвижимость спрос в России не вырос. Снижение объемов покупок дешевого жилья из-за сворачивания программы льготной ипотеки способствовало увеличению доли недвижимости более высокого класса, уверяет он.

Темпы продаж на первичном рынке будут расти вплоть до середины 2027 года, а затем стабилизируются, когда ключевая ставка ЦБ вернется к комфортным значениям, прогнозирует основатель SIS Development Ярослав Гутнов.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что в дальнейшем можно прогнозировать увеличение разницы в объемах продаж по регионам. Хорошую динамику, ожидает он, продемонстрируют регионы с льготными программами ипотеки (в том числе «Арктической ипотекой»), где активно будет строиться и продаваться жилье. Александр Пыпин, впрочем, не столь оптимистичен: он ожидает по итогам 2025–2026 годов снижение продаж первичного жилья на 15% в физическом выражении и сокращения выручки застройщиков на 5%.

Дарья Андрианова, Илья Трапезников