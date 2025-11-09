Метры теряют деньги
Выручка застройщиков жилья за 9 месяцев снизилась на 6,7%, продажи — на 18%
Выручка застройщиков жилья в крупных городах России за январь—сентябрь 2025 года снизилась на 6,7%, в некоторых из них падение составило боле 30%. Основное сокращение наблюдается в массовом сегменте, где спрос снизился заметнее всего, в то время как покупки дорогой недвижимости, напротив, росли.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В январе—сентябре 2025 года выручка девелоперов жилья в российских городах-миллионниках сократилась на 6,7% год к году, до 2,23 трлн руб., следует из подсчетов аналитического сервиса BnMAP.pro, с которыми ознакомился “Ъ”. Продажи в физическом выражении снизились еще больше — на 18%, до 8,4 млн кв. м, уточнили аналитики.
Наиболее значительны потери девелоперов Красноярска, которые суммарно выручили 22,7 млрд руб., на 32,6% меньше, Краснодара, где общая выручка упала на 26,2%, до 106,8 млрд руб., и Петербурга — на 23,5%, до 252,7 млрд руб. Только в четырех городах показатель увеличился: в Нижнем Новгороде (на 17,1%, до 39 млрд руб.), Воронеже (на 9,7%, до 31,8 млрд руб.), Москве (на 1,7%, до 1,26 трлн руб.) и Перми ( на 0,9%33,4 млрд руб. (рост), говорится в исследовании компании.
В целом по России наблюдается снижение продаж вследствие высоких ипотечных ставок и сокращения программ льготной ипотеки, констатирует президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», на неделе с 22 по 28 сентября 2025 года средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке составляла 21,29%. Это заградительно высокая стоимость кредита для многих россиян. При этом выручку девелоперов поддержал рост цен на новостройки как минимум на уровень инфляции, а в некоторых регионах — и еще выше, отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. По подсчетам Dataflat.ru, в сентябре 2025 года средняя стоимость российских новостроек выросла на 5,5% год к году, до 202 тыс. руб. за 1 кв. м.
CEO Dataflat.ru Александр Пыпин также напоминает, что реальные поступления денежных средств на счета девелоперов еще меньше, так как валовая выручка — это суммы контрактов, прописанные в договорах долевого участия в строительстве, при этом доля контрактов с отложенными платежами (рассрочками) в 2025 году рекордная. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—сентябре 2025 года общая доля продаж жилья по всей России за наличные и в рассрочку достигла 33% против 24% годом ранее.
Совокупная выручка застройщиков жилья в крупных городах России в январе—сентябре 2025 года
Источник: аналитический сервис BnMAP.pro.
В целом управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает сокращение реализованной площади новостроек некритичным. На примере Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы и Перми видно, что наиболее активно растет выручка в комплексах бизнес-класса и более высоких сегментов, уверен эксперт. Александр Пыпин, напротив, считает, что на дорогую недвижимость спрос в России не вырос. Снижение объемов покупок дешевого жилья из-за сворачивания программы льготной ипотеки способствовало увеличению доли недвижимости более высокого класса, уверяет он.
Темпы продаж на первичном рынке будут расти вплоть до середины 2027 года, а затем стабилизируются, когда ключевая ставка ЦБ вернется к комфортным значениям, прогнозирует основатель SIS Development Ярослав Гутнов.
Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что в дальнейшем можно прогнозировать увеличение разницы в объемах продаж по регионам. Хорошую динамику, ожидает он, продемонстрируют регионы с льготными программами ипотеки (в том числе «Арктической ипотекой»), где активно будет строиться и продаваться жилье. Александр Пыпин, впрочем, не столь оптимистичен: он ожидает по итогам 2025–2026 годов снижение продаж первичного жилья на 15% в физическом выражении и сокращения выручки застройщиков на 5%.