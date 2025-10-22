Воронеж стал лидером по объему строительства среди облцентров Черноземья

По итогам третьего квартала 2025 года Воронеж стал 12-м городом в России и первым в Черноземье по объему текущего строительства многоквартирных домов (МКД). По сравнению со вторым кварталом облцентр удержал свою позицию в рейтинге, увеличив объем строительства на 1,45%, или на 107,7 тыс. кв. м. Всего в Воронеже возводится 1,8 млн кв. м жилья. Рейтинг самых застраиваемых населенных пунктов составил Единый ресурс застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вторым среди городов Черноземья по объему строительства стал Липецк. Там на начало октября возводилось 488,4 тыс. кв. м, что составляло 0,39% от совокупного объема строительства МКД в России. Показатель позволил Липецку занять 48-ю строчку в национальном рейтинге, при этом в начале июля облцентр был на одну позицию выше. В то время в Липецке строилось на 4,4 тыс. кв. м жилья больше.

Курск стал 77-м среди городов России, с 1 июля поднявшись на 22 позиции. В макрорегионе он занимает третью строчку. По данным на 1 октября, в облцентре возводилось 296,2 тыс. кв. м жилья — 0,34% от совокупного объема строительства МКД в стране. За квартал прирост составил 79,3 тыс. кв. м.

В Тамбове на 1 октября строилось 284,3 тыс. кв. м — на 2,6 тыс. кв. м меньше, чем в начале июля. Объем строительства сократился на 0,23%. В национальном рейтинге город расположился на 80-й позиции, потеряв за квартал четыре строчки. В макрорегионе он находится на четвертом месте.

Остальные облцентры Черноземья — Орел и Белгород — в топ-100 не вошли. Данные об объемах строительства в этих городах не представлены.

По данным на начало октября, ввод жилья в Воронежской, Липецкой и Курской областях опережал спрос.

Кабира Гасанова