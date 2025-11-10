Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 10-й гол в сезоне НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал домашнюю победу — 2:0 — над «Калгари Флеймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вторую шайбу в ворота соперника забросил российский форвард Кирилл Капризов, набрав 22-е очко (10 голов+12 результативных передач) в текущем сезоне.

Кирилл Капризов (справа)

Фото: Matt Krohn-Imagn Images / Reuters

Фото: Matt Krohn-Imagn Images / Reuters

Также в составе победителей отличился Мэтт Болди. Шведский вратарь «Уайлд» Йеспер Валльстедт отразил 36 бросков и провел первый «сухой» матч в сезоне. «Миннесота» с 17 очками по итогам 17 игр занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В других встречах дня «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 победил «Питсбург». В составе проигравших результативным пасом отметился российский форвард Евгений Малкин, записавший в свой актив 21-е очко (3+18) в сезоне. Его соотечественник и одноклубник Сергей Мурашов провел дебютный матч в НХЛ, голкипер отразил 24 из 27 бросков. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился передачей в гостевой игре с «Оттавой». Победу одержали хозяева — 2:4. «Каролина» со счетом 5:4 на выезде обыграла «Торонто». Форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин записали на свой счет по голевой передаче. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал два результативных паса в гостевом матче против «Ванкувера». Его команда одержала победу в овертайме — 5:4.

Таисия Орлова