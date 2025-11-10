Минобороны: российские войска заняли Сладкое, Новое и Гнатовку

Вооруженные силы (ВС) РФ заняли населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, а также Гнатовку в зоне окружения ВСУ вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продолжают движение вглубь Запорожской области. Оба села находятся в Гуляйпольском районе региона. Там же располагается Успеновка, о взятии которой Минобороны РФ сообщило 7 ноября. Сладкое находится на западе от нее, Новое — на юге.

Село Гнатовку, по сообщению российского ведомства, заняли подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии. 6 ноября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ ведут зачистку населенного пункта. Расстояние от Гнатовки до Красноармейска составляет менее 4 км.

По данным украинской переписи 2001 года, население Сладкого составляло 139 человек, Нового — 107 человек, Гнатовки — 146 человек.

Степан Мельчаков