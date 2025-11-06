Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ зачистили 64 здания в Красноармейске (украинское название — Покровск) и его агломерации за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По сообщениям ведомства, штурмовые группы 2-й армии смогли продвинуться вблизи западной промзоны города и восточной части Центрального района. Зачистке от очагов сопротивления военных ВСУ также подверглись дома в населенных пунктах Гнатовка и Рог.

В Минобороны РФ также сообщили о попытках прорыва окружения. Так, 425-й полк ВСУ предпринял три попытки прорыва в северном направлении. Украинские войска 13 раз пытались деблокировать оставшиеся в городе части со стороны населенного пункта Гришино, но их планы были сорваны российскими военными.

Накануне агентство Reuters сообщило, что ВСУ страдают от нехватки войск на красноармейском направлении и значительно уступают российским в численности.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак