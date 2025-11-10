Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США

Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном итоги визита последнего в Белый дом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, обсуждений не было на этот счет»,— сказал Дмитрий Песков на вопрос «Ъ».

Дмитрий Песков отметил, что российской стороне неизвестно, какие инициативы по урегулированию на Украине обсуждали Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп. «По всей видимости, после какой-то обкатки, может быть, они и до нас будут доведены»,— предположил пресс-секретарь российского президента.

По итогам переговоров в Белом доме Виктор Орбан добился исключения Венгрии от санкций на поставки российских нефти и газа. Венгерский премьер также говорил, что у них с Дональдом Трампом есть «несколько идей» по решению российско-украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Орбану и миру».

Лусине Баласян