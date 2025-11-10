Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги визита венгерского премьера в США

Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном итоги визита последнего в Белый дом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, обсуждений не было на этот счет»,— сказал Дмитрий Песков на вопрос «Ъ».

Песков о «пропаже» Лаврова, условиях завершения СВО и принадлежности Курил

Дмитрий Песков отметил, что российской стороне неизвестно, какие инициативы по урегулированию на Украине обсуждали Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп. «По всей видимости, после какой-то обкатки, может быть, они и до нас будут доведены»,— предположил пресс-секретарь российского президента.

По итогам переговоров в Белом доме Виктор Орбан добился исключения Венгрии от санкций на поставки российских нефти и газа. Венгерский премьер также говорил, что у них с Дональдом Трампом есть «несколько идей» по решению российско-украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Орбану и миру».

Лусине Баласян

