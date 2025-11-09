Орбану и миру

В мире пытаются осмыслить договоренности, достигнутые премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в США. Значение его переговоров с президентом Трампом вышло далеко за рамки двусторонних отношений, затронув самые острые вопросы мировой политики — от украинского кризиса и войны санкций до партнерства США и ЕС. Главным бенефициаром встречи стал венгерский лидер, противопоставивший себя «либеральной Европе» и добившийся исключения Венгрии из российских нефтяных санкций. Вторым ключевым итогом стало возвращение идеи саммита лидеров России и США в Будапеште и готовность президента Трампа прислушиваться к Виктору Орбану, который, по словам главы Белого дома, «хорошо знает Путина».

Будапешт был, есть и будет

Первая реакция руководства ЕС на договоренности, достигнутые в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США и идущие вразрез с курсом Европы на отказ от российских энергоносителей, оказалась предельно сдержанной.

«У Еврокомиссии нет конкретных комментариев по этому вопросу в части, касающейся применения санкций США»,— сообщил «РИА Новости» источник в ЕК, также не ставший уточнять, уведомляла ли венгерская сторона Брюссель о намерении получить исключения из санкций против российской нефти.

«Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая страну от санкций в отношении российской нефти, обеспечивая стране самые низкие цены на энергоносители в Европе»,— написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя договоренности Трампа и Орбана, достигнутые в ходе саммита 7 ноября.

Ведущие мировые СМИ фактически соглашаются с этой оценкой, рассматривая решения президента Трампа прежде всего как решающую победу Орбана. «Венгрия по-прежнему остается дерзким исключением на фоне того, как большая часть Европы прекратила закупки российской нефти»,— пишет издание Politico, которое отмечает, что «Орбан и Трамп пели в унисон и вступают в золотой век за счет Украины».

«Орбан вырвал у Трампа согласие на российскую нефть»,— пишет газета Repubblica, по оценке которой «Зеленский в гневе».

Издание обращает внимание на то, что Трамп «неоднократно восхвалял» Орбана перед журналистами, «обходя разногласия, связанные с тем, что Венгрия покупает нефть у России, и сосредотачиваясь на сходстве их политических программ в вопросе иммиграции».

Уже покинув Вашингтон, на борту самолета по пути в Будапешт в беседе с журналистами Виктор Орбан заявил, что ему удалось договориться о бессрочной отмене для своей страны действия новых санкций в отношении российских энергоресурсов.

«Я заключил соглашение с президентом Трампом, который сказал, что они на неопределенный срок отменяют американские санкции, которые могли бы затронуть газопровод "Турецкий поток" и нефтепровод "Дружба"»,— сообщил венгерский премьер. «По самым осторожным оценкам, мы спасли венгров от цены на бензин в 1000 форинтов (около €2,5.— “Ъ”) за литр. Кроме того, если бы не было этого соглашения, с началом отопительного сезона счета за газ были бы в 2,5–3 раза выше — мы спасли венгров от этой большой проблемы»,— добавил он.

Однако определенная неясность по вопросу о том, о чем именно договорился в США венгерский премьер, сохраняется. Как сообщило 8 ноября со ссылкой на источник в Белом доме агентство Reuters, исключение Венгрии из санкций нельзя считать бессрочным: оно будет действовать только год. Официальных разъяснений пресс-службы Белого дома пока не последовало.

По-домашнему в Белом доме

Не скрывавший своих давних симпатий к Дональду Трампу и до этого в последний раз неформально общавшийся с ним в марте прошлого года в его резиденции во Флориде, Виктор Орбан сделал ставку на республиканского кандидата в президенты на выборах 2024 года. Учитывая, что это происходило еще при администрации Байдена, венгерский премьер серьезно рисковал еще больше обострить отношения как с Вашингтоном, так и с Брюсселем.

Однако его первый официальный визит в Вашингтон после возвращения Дональда Трампа в Белый дом состоялся только почти через десять месяцев после его вступления в должность. Возникшая продолжительная пауза была вызвана нежеланием Орбана присоединяться к европейским «ходокам» к Трампу. В течение последних месяцев они приезжали к нему вместе с президентом Зеленским и по отдельности, пытаясь убедить его не останавливать военную и финансовую помощь Украине и возобновить санкционное давление на Россию.

Прилетев в Вашингтон только через год после победы Трампа на президентских выборах, Виктор Орбан сделал новые заявления, в связи с чем повестка его визита вышла далеко за рамки темы закупок российской нефти.

Так, венгерский лидер открыто противопоставил свою политику политике ЕС.

«Мы — единственное правительство в Европе, которое считает себя современным христианским правительством. Все остальные — это либералистские левые правительства. Так что мы пытаемся делать что-то, что отличается от того, что делают другие. На философском уровне и на других, например, в плане миграции. Так что мы — как особенный остров отличия в либеральном океане Европы»,— провозгласил Виктор Орбан. Эту мысль охотно подхватил Дональд Трамп. «Европу больше не узнать»,— согласился он, похвалив Орбана за то, как он управляет страной, и пожелав ему успеха на выборах весной будущего года, которые станут непростым испытанием для правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

В свою очередь, Виктор Орбан продолжал играть на противопоставлениях, говоря и об украинском кризисе. «Единственные страны, которые действительно выступают за мир, это США и Венгрия. Все другие государства предпочитают продолжать войну»,— заявил Орбан, подтвердив сохраняющуюся возможность проведения российско-американского саммита в Будапеште, когда для него сложатся необходимые условия.

Еще перед началом переговоров Трамп заявил журналистам, что, по их общему с Орбаном мнению, конфликт на Украине «будет завершен в ближайшем будущем», отметив, что венгерский премьер «хотел поговорить об этом». «У нас есть несколько идей, и мы их представим»,— подтвердил Орбан.

Еще одним моментом истины стало заявление Виктора Орбана относительно того, сохраняются ли у Украины шансы победить Россию. Отвечая на вопрос Трампа по поводу шансов Украины, Орбан заметил, что ее могло бы спасти «только чудо».

«Он понимает Путина и очень хорошо его знает»,— демонстрировал интерес к оценкам венгерского премьера Дональд Трамп.

По его словам, основной преградой для встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остается нежелание России прекратить боевые действия на Украине. «Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся»,— заявил Трамп. «Думаю, я хотел бы провести встречу в Венгрии, в Будапеште. Но в итоге я не стал — не ожидал, что она принесет какие-либо результаты»,— пояснил он внезапную остановку подготовительной работы к саммиту.

В целом встреча в Белом доме изобиловала моментами, подтверждающими ее особую домашнюю атмосферу. Так, Орбан шутливо спросил у Трампа, можно ли сделать так, чтобы пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поработала на него в Венгрии. «Можно мне ее иногда?» — спросил Орбан. «Кэролайн, премьер-министр хочет, чтобы ты работала на него в Венгрии, и я согласен. Это очень хорошее решение. Пожалуйста, не оставляй нас, Кэролайн»,— оценил шутку Дональд Трамп.

Сергей Строкань