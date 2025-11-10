На Ставрополье прокуратура обязала сельхозпредприятия заняться экоконтролем

Прокуратура Новоселицкого района обязала два сельхозпредприятия привести программы экологического контроля в соответствие с законом после выявления нарушений при эксплуатации объектов негативного воздействия на окружающую среду II категории, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Проверка показала, что у предприятий отсутствовали сведения о побочных продуктах производства и не были установлены сроки проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Прокурор обратился в суд с иском о приведении программ производственного экологического контроля в соответствие с действующим законодательством. Суд удовлетворил требования прокурора, и исполнение решения находится под контролем районной прокуратуры.

Станислав Маслаков