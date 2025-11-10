Ставропольский край попал в число лидеров по росту семейной ипотеки

В октябре в России банки оформили рыночных ипотечных кредитов на сумму более 80 млрд руб. — это максимальный показатель с начала 2025 года. Аналитический центр Домклик отмечает, что выдачи по семейной ипотеке резко выросли — объем программы составил почти 240 млрд руб., что на 27,5% больше, чем в сентябре, и стало рекордом за все время ее действия.

Доля семейной ипотеки увеличилась на один процентный пункт, превысив отметку 67,7% от всех выдач, следует из данных Сбера. Ставропольский край вошёл в группу лидеров по этому показателю: здесь 84,5% всех новых займов приходится на семьи с детьми. Для сравнения, в Республике Хакасия доля достигла 86,2%, в Астраханской области — 85%. Среди территорий с самыми крупными объемами оформления льготных кредитов выделился Краснодарский край, там семейная ипотека занимает 82,2%.

Эксперты фиксируют устойчивый спрос, несмотря на постепенное уменьшение доли господдержки по сравнению с летними месяцами. По итогам семи месяцев года в Ставропольском крае выдали 4,5 тыс. семейных ипотек — на 17% больше, чем годом ранее. За этот период общий объем кредитования на льготных условиях достиг 15,4 млрд руб. против 13 млрд руб. годом раньше. Средняя сумма семейного кредита возросла до 4,6 млн руб. Жители региона чаще всего берут ипотеку на приобретение готовых домов и строящегося жилья

Станислав Маслаков