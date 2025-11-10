Песков о «пропаже» Лаврова, условиях завершения СВО и принадлежности Курил
В Кремле заявили о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте на Украине
- Москве хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.
- РФ открыта к урегулированию политико-дипломатическими методами, ситуация «зависла» не по ее вине. Москве важно достичь поставленных задач.
- Европейцы раззадоривают Украину тем, что Киев может добиться успехов на поле боя, это заблуждение.
- Ситуация на фронтах развивается динамично и красноречиво говорит о перспективах Украины, они будут неизбежно ухудшаться.
- Число сторонников мира на условиях РФ будет расти на Украине, несмотря на запуганность общества.
О визите президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию
- Кремль активно завершает подготовку к визиту Токаева, который начнется завтра.
- Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине.
- Казахстан — особо привилегированный партнер России.
- Путин всегда информирует своих визави о событиях на фронтах и в урегулировании, сделает это и в ходе переговоров с Токаевым.
Об инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию
- Идеи венгерской стороны по завершению конфликта на Украине после обкатки будут доведены до России. Москва пока с ними не ознакомилась.
О планах президента
- Путин сегодня встретится с главой «Сбера» Германом Грефом.
О скандале в Японии по поводу Курильских островов
- В Кремле видели публикации о том, что японский министр по делам Окинавы и «северных территорий» (российских Южных Курил) Хитоси Кикаваде получил выговор за то, что назвал Курильские острова частью иностранного государства.
- Российская принадлежность этих островов не вызывает сомнений.
О публикациях в зарубежных СМИ о «пропаже» главы МИД России Сергея Лаврова из публичного поля
- Господин Лавров продолжает работать, работает активно.