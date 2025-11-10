Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о «пропаже» Лаврова, условиях завершения СВО и принадлежности Курил

В Кремле заявили о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

  • Москве хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.
  • РФ открыта к урегулированию политико-дипломатическими методами, ситуация «зависла» не по ее вине. Москве важно достичь поставленных задач.
  • Европейцы раззадоривают Украину тем, что Киев может добиться успехов на поле боя, это заблуждение.
  • Ситуация на фронтах развивается динамично и красноречиво говорит о перспективах Украины, они будут неизбежно ухудшаться.
  • Число сторонников мира на условиях РФ будет расти на Украине, несмотря на запуганность общества.

О визите президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию

  • Кремль активно завершает подготовку к визиту Токаева, который начнется завтра.
  • Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине.
  • Казахстан — особо привилегированный партнер России.
  • Путин всегда информирует своих визави о событиях на фронтах и в урегулировании, сделает это и в ходе переговоров с Токаевым.

Об инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию

  • Идеи венгерской стороны по завершению конфликта на Украине после обкатки будут доведены до России. Москва пока с ними не ознакомилась.

О планах президента

  • Путин сегодня встретится с главой «Сбера» Германом Грефом.

О скандале в Японии по поводу Курильских островов

  • В Кремле видели публикации о том, что японский министр по делам Окинавы и «северных территорий» (российских Южных Курил) Хитоси Кикаваде получил выговор за то, что назвал Курильские острова частью иностранного государства.
  • Российская принадлежность этих островов не вызывает сомнений.

О публикациях в зарубежных СМИ о «пропаже» главы МИД России Сергея Лаврова из публичного поля

  • Господин Лавров продолжает работать, работает активно.

