Песков о «пропаже» Лаврова, условиях завершения СВО и принадлежности Курил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

О конфликте на Украине

Москве хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.

РФ открыта к урегулированию политико-дипломатическими методами, ситуация «зависла» не по ее вине. Москве важно достичь поставленных задач.

Европейцы раззадоривают Украину тем, что Киев может добиться успехов на поле боя, это заблуждение.

Ситуация на фронтах развивается динамично и красноречиво говорит о перспективах Украины, они будут неизбежно ухудшаться.

Число сторонников мира на условиях РФ будет расти на Украине, несмотря на запуганность общества.

О визите президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию

Кремль активно завершает подготовку к визиту Токаева, который начнется завтра.

Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине.

Казахстан — особо привилегированный партнер России.

Путин всегда информирует своих визави о событиях на фронтах и в урегулировании, сделает это и в ходе переговоров с Токаевым.

Об инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию

Идеи венгерской стороны по завершению конфликта на Украине после обкатки будут доведены до России. Москва пока с ними не ознакомилась.

О планах президента

Путин сегодня встретится с главой «Сбера» Германом Грефом.

О скандале в Японии по поводу Курильских островов

В Кремле видели публикации о том, что японский министр по делам Окинавы и «северных территорий» (российских Южных Курил) Хитоси Кикаваде получил выговор за то, что назвал Курильские острова частью иностранного государства.

Российская принадлежность этих островов не вызывает сомнений.

О публикациях в зарубежных СМИ о «пропаже» главы МИД России Сергея Лаврова из публичного поля