Японский министр получил выговор за признание Южных Курил российскими

Генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и «северных территорий» (российских Южных Курил) Хитоси Кикаваде, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны. Поводом послужило «неуместное и двусмысленное» высказывание министра в ходе посещения им города Немуро префектуры Хоккайдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Агентство сообщает, что 8 ноября Хитоси Кикавада, стоя на мысу с видом на Курилы, обронил фразу: «Это самый край Японии… Видимо, это самое близкое место к иностранному государству, поэтому важно увидеть их своими глазами». Реплика вызвала в Японии резкую критику.

Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. С тех пор японские власти оспаривают их принадлежность, желая их вернуть. Территориальные претензии Японии не позволили СССР, а позднее России заключить с этой страной мирный договор. Переговоры в данном направлении были приостановлены РФ в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции. Также Россия отменила безвизовый режим для японцев, посещающих могилы своих родственников на Курильских островах.

В апреле Генпрокуратура РФ признала нежелательной японскую НПО «Ассоциация по вопросам северных территорий». Организация финансируется из бюджета Японии и спонсирует акции общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий».

Эрнест Филипповский