У жителя КБР изъяли автомобиль Mercedes за неуплату 3,2 млн рублей

Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело против 36-летнего гражданина Абхазии, который ввез в Россию Mercedes Benz S 55 AMG под видом личного пользования, но передал машину жителю Кабардино-Балкарии, уклонившись от платежей на 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что фигурант доставил автомобиль представительского класса из с полным освобождением от таможенных сборов, заявив о временном ввозе для собственных нужд. Уголовное дело возбуждено по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Константин Соловьев