Умер рекордсмен НБА по количеству матчей в качестве тренера Ленни Уилкенс

Американский баскетболист и тренер Ленни Уилкенс скончался в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Причины смерти не уточняются.

На драфте НБА 1960 года Уилкенс, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, был выбран клубом «Сент-Луис Хокс» под общим шестым номером. Также на протяжении карьеры он играл за «Сиэтл Суперсоникс», «Кливленд Кавальерс» и «Портленд Трейл Блейзерс». Баскетболист девять раз участвовал в матче всех звезд НБА.

В 1975 году Ленни Уилкенс завершил карьеру игрока. На протяжении нескольких лет он был играющим тренером. Специалист возглавлял «Сиэтл Суперсоник», «Портленд Трейл Блейзерс», «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рапторс» и «Нью-Йорк Никс». В сезоне-1978/79 под его руководством «Сиэтл» впервые в истории стал чемпионом НБА. В 1994 году Уилкенс стал лучшим тренером сезона НБА. Ему принадлежит рекорд лиги по количеству матчей в качестве главного тренера — 2487, в 1332 из них он одержал победу.

Ленни Уилкенс трижды был введен в Зал славы баскетбола: как игрок, как тренер и как член олимпийской сборной США 1992 года, где он занимал должность ассистента главного тренера. В 1996 он уже в качестве главного тренера привел национальную команду к победе на Играх 1996 года.

Таисия Орлова