Ozon отчитался о чистой прибыли второй квартал подряд

Группа Ozon (MOEX: OZON) в III квартале получила чистую прибыль в размере 2,9 млрд руб. Компания фиксирует прибыль второй квартал подряд. За период с апреля по июнь показатель составил 359 млн руб. Скорректированная EBITDA выросла в 3,1 раза и достигла 41,5 млрд руб.

«2025 год уже стал историческим для Ozon. За 9 месяцев мы существенно улучшили рентабельность, вышли на устойчивую прибыль со второго квартала и при этом нарастили долю на рынке онлайн-торговли до 26%. Компания успешно завершила редомициляцию в Россию, а совет директоров впервые рекомендовал выплату дивидендов акционерам», — заявил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.

Ozon декларирует рост лояльности и размера клиентской базы до 63 млн человек. Годовое число заказов на одного клиента достигло почти 34.