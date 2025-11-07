Совет директоров Ozon впервые рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров Ozon (MOEX: OZON) предложил выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 143,55 руб. на акцию. На эти цели планируется направить 30 млрд руб.

В Ozon отметили, что решение о дивидендах принято с учетом финансовых результатов за указанный период, инвестиционных планов и долговой нагрузки. Совет директоров рекомендует акционерам одобрить выплату.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 10 декабря. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 22 декабря.

В мае 2022 года Ozon объявил, что в ближайшем будущем не намерен выплачивать дивиденды. В годовом отчете указывалось, что в компании никогда не выплачивали дивиденды по обыкновенным акциям и что руководство намерено сохранить источники ликвидности для финансирования развития бизнеса.