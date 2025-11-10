В Анапе разработают проект нового курортного комплекса

На инженерные изыскания и разработку проектной документации будущего курортно-оздоровительного комплекса «Высокий Мыс» в Анапе выделили 348,6 млн руб. Заказчиком выступает московское ООО «Курортно-оздоровительный комплекс "Высокий Мыс"», как указывается в единой информационной системе «Закупки».

В Анапе планируют реализовать комплексный туристический проект, в рамках которого на территории муниципалитета построят курортно-оздоровительный комплекс. Как сообщал «Ъ-Кубань», новый объект расположится на Пионерском проспекте, где находится недостроенная гостиница, спортивный центр, трансформаторные подстанции и бассейн. Общая площадь строений превышает 20 тыс. кв. м.

Впервые деньги на «Высокий Мыс» выделили в июне 2023 года. ООО «Курортно-оздоровительный комплекс "Высокий Мыс"» предоставил 37,5 млн руб. на запрос предложений на право заключить договор на проведение обследования технического состояния строительных конструкций и подготовку архитектурно-градостроительной концепции комплексного туристического проекта.

София Моисеенко