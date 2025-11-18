Нахимичили объемов

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года объем госзакупок удобрений достиг 622 млн руб., а в Крыму — 120 млн руб. Сельхозпроизводители все больше внимания обращают на отечественные удобрения. В ответ на растущий спрос российские компании наращивают объемы производства. Эксперты ожидают роста цен на все ключевые виды минеральных удобрений на горизонте 2025–2026 годов.

На Кубани обеспеченность сельского хозяйства удобрениями достигает 78%

Эксперты российской цифровой платформы В2В-РТС (объединяет площадки РТС-тендер, B2B-Center и ОТС) сообщили Guide со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), что госзакупки удобрений (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) в Краснодарском крае уверенно растут. Так, за девять месяцев 2025 года проведено 108 тендеров, объем закупок составил 622 млн руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года (103 тендера на 473 млн руб.).

Стабильно высоким остается спрос на поставку пестицидов. За девять месяцев 2025 года проведено 770 процедур, объем закупок составил 1,3 млрд руб. За аналогичный период прошлого года проведено около 880 тендеров, договоры заключены на 1,4 млрд руб. «Поставки удобрений имеют четкий полугодичный цикл, большая часть закупок приходится на весну и конец года. Учитывая это, объем закупок в 2025 году может быть сопоставим с прошлогодними данными»,— считают представители В2В-РТС.

В Краснодарском крае потребность в минеральных удобрениях для проведения осенне-полевых работ, по данным на начало октября, составила 186 тыс. т действующего вещества, обеспеченность на данный момент достигает 78%. Такие данные привели в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Ситуация с минеральными удобрениями в крае остается стабильной, заверили в ведомстве.

В зоне рискованного земледе­лия

В Крыму, по данным аналитиков платформы В2В-РТС, в январе—сентябре 2025 года опубликовано 27 закупок, договоры заключены на 120 млн руб. Это уже больше, чем за весь прошлый год (102 млн руб.). За девять месяцев 2024 года проведено 24 тендера на закупку удобрений, сумма заключенных договоров составила около 69 млн руб.

По закупке пестицидов за три квартала прошлого года проведено 135 процедур, объем закупок составил около 157 млн руб. За январь—сентябрь этого года размещено 133 закупки, сумма договоров составила почти 140 млн руб. «Один из пиков активности здесь также приходится на конец осени — начало зимы, поэтому можно ожидать, что объем закупок по итогам 2025 года будет на уровне прошлого года»,— отметили представители В2В-РТС.

Как отметили в аграрном ведомстве Крыма, минеральные удобрения являются одним из главных факторов, влияющих на урожайность сельхозкультур. Минсельхоз республики совместно с Крымским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Агрохимическая служба России» разработал план приобретения минеральных удобрений сельхозпроизводителями и организациями, по которому научно обоснованная потребность в удобрениях для региона составляет 105,8 тыс. т в физическом весе.

«Крым относится к зоне рискованного земледелия и имеет сложные агроклиматические условия, почвы характеризуются непромывным типом водного режима. Засушливый климат и глубокое залегание грунтовых вод не допускают потерю элементов питания в результате их вымывания за пределы корнеобитаемого слоя почвы»,— прокомментировали «G» в аграрном ведомстве.

По многолетним исследованиям крымских ученых, в таких условиях высокая эффективность и высокая урожайность достигаются при полном комплексе сельскохозяйственных работ, среди которых — внесение полной дозы минеральных удобрений, повышение устойчивости растений и применение средств защиты растений (СЗР).

Спрос давит на цены

Россия — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений, утверждает главный агроном ГК «Прогресс Агро» Александр Ендовицкий. «На внутреннем рынке представлен широкий выбор качественных решений, поэтому мы на 100% работаем с отечественными производителями. По цене, логистике и эффективности российские препараты полностью отвечают нашим требованиям — настолько, что наши агрономы даже не вспомнят, когда в последний раз применяли импортные средства защиты растений»,— рассказывает эксперт.

По данным аналитиков, российские компании уже занимают свыше 70% рынка средств защиты растений, а в сегменте удобрений их доля еще выше. Как отмечает господин Ендовицкий, производство продолжает расти: только за первое полугодие 2025 года выпуск минеральных удобрений увеличился примерно на 5,5% к тому же периоду прошлого года. Спрос на Кубани и в Крыму остается стабильно высоким. «В новом, 2026-м сельхозгоду мы планируем примерно на 70% придерживаться прежней схемы защиты растений. Это проверенные решения, которые показывают отличные результаты на разных культурах и позволяют нам удерживать затраты на предсказуемом уровне»,— говорит собеседник «G».

Как отмечает Александр Ендовицкий, в стране реализуются проекты по созданию полного цикла производства средств защиты растений и удобрений — от действующих веществ до готовых препаратов. Инвестиции здесь измеряются сотнями миллионов рублей. Расширение таких производств, в том числе на Кубани и в Крыму, вопрос ближайшего времени, считает эксперт.

Так, в феврале 2024 года в границы морского порта Тамань включили дополнительные земельные участки для реализации проекта по строительству перевалочного комплекса аммиака и удобрений мощностью 5 млн т в год. Инвестором является «Тольяттиазот» (входит в «Уралхим»).

В марте 2025 года сообщалось, что в Темрюкском районе шесть земельных участков общей площадью 220 га перевели из сельскохозяйственного назначения в промышленную категорию. Территории расположены рядом с морским портом Тамань. В сентябре выделили еще два участка площадью 6,6 га. Один находится западнее поселка Волна, второй — на берегу Керченского пролива. По данным министерства промышленной политики региона, строительство газоперерабатывающих предприятий по производству метанола, аммиака и карбамида в Темрюкском районе Краснодарского края должно стартовать в 2026 году. Точное местоположение объектов определят после завершения проектирования.

Эксперты ожидают роста цен на все ключевые виды минеральных удобрений на горизонте 2025–2026 годов, указывается в консенсус-прогнозе Центра ценовых индексов. Так, экспортная цена на карбамид, по оценкам центра, по итогам 2025 года составит в среднем 386 долларов США за тонну (+6%), на один из основных видов фосфорсодержащих удобрений — MAP — 655 долларов за тонну (+8%). Котировки хлористого калия, прогнозируют аналитики, составят 262 доллара за тонну, что на 7% выше предыдущего прогноза.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), за восемь месяцев 2025 года отечественные компании нарастили экспорт минеральных удобрений на 8% год к году — это около 30 млн т. При сохранении таких темпов поставок за рубеж годовой показатель может достичь 45 млн т, считают в ассоциации.

По оценкам ассоциации, производство удобрений в России по итогам года может составить 65 млн т. За семь месяцев, согласно Росстату, оно составило 38,5 млн т в физическом весе, что на 4% выше прошлогодних показателей.

«За последние два-три года стоимость удобрений и средств защиты выросла — прежде всего из-за подорожания сырья, логистики и энергоресурсов. Но для нашей экономики это не стало критическим фактором: затраты остаются стабильными, а урожайность — на высоком уровне»,— резюмировал Александр Ендовицкий.

Сергей Емельянов