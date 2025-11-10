Дефицит бюджета Ростовской области вырос до 4,9% в 2025 году

Госдолг консолидированного бюджета Ростовской области за девять месяцев увеличился на 34,6 млрд руб. и достиг 59,9 млрд руб. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

По информации Минфина РФ, к 1 октября муниципалитеты накопили задолженность по кредитам на сумму 7,2 млрд руб., областной бюджет — 52,8 млрд руб. Основным кредитором выступает федеральный бюджет, предоставивший под низкие проценты 49 млрд руб. Коммерческим банкам региональные власти должны 6,4 млрд руб., муниципальные образования — 4,5 млрд руб. На начало 2025 года общая задолженность составляла 44,5 млрд руб.

Долговую ситуацию усугубляют проблемы с доходами бюджета. Губернатор Юрий Слюсарь заявил в ходе Совета по инвестициям: «Темпы роста собираемых налогов, к сожалению, далеки от плановых». По его словам, ситуация не катастрофическая, но очень сложная, поэтому проводится оптимизация бюджета.

«Значительную часть субсидий, и в первую очередь субсидий на кредитную нагрузку, на погашение процентов по инвестиционным кредитам в 2026 году мы реализовать не сможем», — отметил господин Слюсарь.

По информации ведомства, в 2024 году консолидированный бюджет области был исполнен с дефицитом 3,2%. По итогам девяти месяцев дефицит увеличился до 4,9% (14,5 млрд руб.), а к концу года при утвержденных параметрах достигнет 11,8% или 50,5 млрд руб.

Глава региона заявил, что не намерен занимать у банков под 20% и более годовых.

Валентина Любашенко