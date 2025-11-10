Минимущество продает конный завод «Карачаевский» за 352 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики проводит открытый аукцион по продаже акций АО «Племенной конный завод Карачаевский». Стартовая цена лота составляет 351,9 млн руб., сообщается на портале «ГИС. Торги».

На торги выставлены 170 030 обыкновенных акций предприятия, что представляет 100% уставного капитала общества. Номинальная стоимость одной акции — 100 руб. Размер уставного капитала компании составляет 17 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Племенной завод «Карачаевский» зарегистрировано в 2004 году селе Красный Курган (КЧР). Основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков. Гендиректор — Абу-Юсуф Хапчаев. Уставный капитал — 17 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составляет 5 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб.

В штате завода работают 20 человек. Компания располагает земельным участком площадью 160,2 га.

Прием заявок на участие в торгах начался 8 ноября и продлится до 3 декабря 2025 года. Подача ценовых предложений состоится 8 декабря с 11:00 до 9 декабря до 11:00. Шаг аукциона установлен в размере 17,6 млн руб., размер задатка — 70,4 млн руб.

Аукцион пройдет на федеральной площадке TORGI.GOV.RU в рамках приватизации регионального имущества. Основанием для продажи послужило распоряжение Минимущества КЧР от 7 ноября 2025 года.

