Минимущество продает конный завод «Карачаевский» за 352 млн рублей
Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики проводит открытый аукцион по продаже акций АО «Племенной конный завод Карачаевский». Стартовая цена лота составляет 351,9 млн руб., сообщается на портале «ГИС. Торги».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На торги выставлены 170 030 обыкновенных акций предприятия, что представляет 100% уставного капитала общества. Номинальная стоимость одной акции — 100 руб. Размер уставного капитала компании составляет 17 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Племенной завод «Карачаевский» зарегистрировано в 2004 году селе Красный Курган (КЧР). Основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков. Гендиректор — Абу-Юсуф Хапчаев. Уставный капитал — 17 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составляет 5 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб.
В штате завода работают 20 человек. Компания располагает земельным участком площадью 160,2 га.
Прием заявок на участие в торгах начался 8 ноября и продлится до 3 декабря 2025 года. Подача ценовых предложений состоится 8 декабря с 11:00 до 9 декабря до 11:00. Шаг аукциона установлен в размере 17,6 млн руб., размер задатка — 70,4 млн руб.
Аукцион пройдет на федеральной площадке TORGI.GOV.RU в рамках приватизации регионального имущества. Основанием для продажи послужило распоряжение Минимущества КЧР от 7 ноября 2025 года.