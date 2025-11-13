Правила Джона Нэша

«Не обязательно быть математиком, чтобы чувствовать цифры».
«Рациональность мышления накладывает ограничения на представление человека о его отношении к космосу».
«Я не смею утверждать, что между математикой и безумием существует прямая связь, но нет сомнений, что великие математики страдают от маниакального синдрома, бреда и симптомов шизофрении».
«Я вижу, что теория игр широко применяется в экономике. В целом было бы разумно углубляться в математику настолько, насколько это кажется разумным, поскольку экономисты, которые в большей степени используют математику, почему-то пользуются большим уважением, чем те, кто использует ее в меньшей степени. Такова тенденция».
«Легко сказать, что существуют богатые и бедные, и поэтому нужно что-то делать. Но в истории всегда были богатые и бедные. Если бы бедные не были такими бедными, мы бы все равно называли их бедными. То есть любого, у кого меньше, можно назвать бедным. Всегда будут 10%, у которых меньше, и 10%, у которых больше всего».
«Я не мыслю как профессиональный экономист. Я размышляю об экономике и экономических идеях, но в какой-то степени как сторонний наблюдатель».
«Я знаю, что если бы я действительно понимал суть психических заболеваний, то было бы целесообразно кардинально сменить профессию. Я бы стал психотерапевтом и руководителем в области психических заболеваний. Но я не в том положении».