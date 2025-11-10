На Ставрополье бывшую правоохранительницу обвиняют в передаче персональных данных

В Левокумском районе бывшую сотрудницу правоохранительных органов подозревают в незаконном сборе и передаче персональных данных (п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что с февраля по июль 2025 года фигурант уголовного дела, используя служебное положение и доступ к специальному программному обеспечению, передавала информацию о жителях района третьим лицам, достоверно зная, что сведения носят конфиденциальный характер и не подлежат распространению. Уголовное дело направили в суд.

Константин Соловьев