Сегодня отмечает юбилей заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тинатин Канделаки

Ее поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Красивая, талантливая, мудрая и проницательная — такой вас знают и воспринимают друзья, коллеги и миллионы жителей России, для которых вы символ успеха, достигнутого упорным трудом и созиданием. Творить, быть всегда на острие внимания общества, понимать и предвидеть — эти черты, присущие немногим, определяют ваш успех руководителя, лидера общественного мнения, звезды телевидения. И неизменно за всем этим стоит неустанная работа, движение вперед вопреки невзгодам и обстоятельствам. Вы человек искренне любящий и понимающий Россию, верный нашей истории и ее идеалам. Ваши успехи и достижения разделяет ваша большая семья. Любящая супруга, заботливая мама, наставник, друг — вы всегда находите для близких время, слова и советы, определяете их путь в этом сложном мире. Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Творите, будьте счастливы и любимы!

