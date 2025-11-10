Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дни рождения

Сегодня отмечает юбилей заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тинатин Канделаки

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Ее поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Красивая, талантливая, мудрая и проницательная — такой вас знают и воспринимают друзья, коллеги и миллионы жителей России, для которых вы символ успеха, достигнутого упорным трудом и созиданием. Творить, быть всегда на острие внимания общества, понимать и предвидеть — эти черты, присущие немногим, определяют ваш успех руководителя, лидера общественного мнения, звезды телевидения. И неизменно за всем этим стоит неустанная работа, движение вперед вопреки невзгодам и обстоятельствам. Вы человек искренне любящий и понимающий Россию, верный нашей истории и ее идеалам. Ваши успехи и достижения разделяет ваша большая семья. Любящая супруга, заботливая мама, наставник, друг — вы всегда находите для близких время, слова и советы, определяете их путь в этом сложном мире. Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Творите, будьте счастливы и любимы!

«Гордиться надо своими достижениями, а не украшениями»

Тина Канделаки на вручении премии журнала GQ «Человек года», 2020 год

Тина Канделаки на вручении премии журнала GQ «Человек года», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В начале своей карьеры Тина Канделаки работала ведущей на различных радиостанциях и телеканалах. В 2002 году пришла на СТС, где до 2012 года вела передачу «Самый умный» &lt;BR>На фото: с зампредом администрации президента РФ Владиславом Сурковым на пионерских чтениях журнала «Русский пионер», 2003 год

В начале своей карьеры Тина Канделаки работала ведущей на различных радиостанциях и телеканалах. В 2002 году пришла на СТС, где до 2012 года вела передачу «Самый умный»
На фото: с зампредом администрации президента РФ Владиславом Сурковым на пионерских чтениях журнала «Русский пионер», 2003 год

«Развиваться, не завидовать и по-философски относиться ко всему — три задачи современной женщины» &lt;BR>На фото: на церемонии вручения премии ТЭФИ, 2005 год

«Развиваться, не завидовать и по-философски относиться ко всему — три задачи современной женщины»
На фото: на церемонии вручения премии ТЭФИ, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С певцами Филиппом Киркоровым (в центре) и Николаем Басковым во время Бала моды и красоты MAY FASHION, 2007 год

С певцами Филиппом Киркоровым (в центре) и Николаем Басковым во время Бала моды и красоты MAY FASHION, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Я занимаюсь спортом с 16 лет. Как только поняла, что свяжу жизнь с телевидением. Здесь внешность очень важна, а я предрасположена к полноте. Без спорта нельзя»

«Я занимаюсь спортом с 16 лет. Как только поняла, что свяжу жизнь с телевидением. Здесь внешность очень важна, а я предрасположена к полноте. Без спорта нельзя»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С редактором спецпроектов журнала GQ Ксенией Соколовой (справа) на церемонии вручения премии журнала GQ «Человек года», 2008 год

С редактором спецпроектов журнала GQ Ксенией Соколовой (справа) на церемонии вручения премии журнала GQ «Человек года», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым на презентации фотопроекта «Школьная пора», 2009 год

Со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым на презентации фотопроекта «Школьная пора», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На открытии выставки DIANE VON FURSTENBERG Journey of a Dress, 2009 год

На открытии выставки DIANE VON FURSTENBERG Journey of a Dress, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущим Михаилом Леонтьевым на всероссийском форуме победителей «Прорыв» в спортивном комплексе «Олимпийский», 2009 год

С телеведущим Михаилом Леонтьевым на всероссийском форуме победителей «Прорыв» в спортивном комплексе «Олимпийский», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С телеведущей Ксенией Собчак на открытии бара Auditorium в отеле The Ritz-Carlton Moscow, 2009 год

С телеведущей Ксенией Собчак на открытии бара Auditorium в отеле The Ritz-Carlton Moscow, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущим Андреем Малаховым на праздновании двухлетия журнала «Русский пионер», 2010 год

С телеведущим Андреем Малаховым на праздновании двухлетия журнала «Русский пионер», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009 году Тина Канделаки стала членом Общественной палаты РФ &lt;BR>На фото: с лидером ЛДПР Владимиром Жироновским на заседании круглого стола в Общественной палате на тему: «Будущее российского образования: как избежать катастрофы (взгляд кандидатов в президенты России)», 2012 год

В 2009 году Тина Канделаки стала членом Общественной палаты РФ
На фото: с лидером ЛДПР Владимиром Жироновским на заседании круглого стола в Общественной палате на тему: «Будущее российского образования: как избежать катастрофы (взгляд кандидатов в президенты России)», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: политики Борис Немцов, Александр Починок и телеведущая Тина Канделаки на праздновании дня рождения главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (объявлен иностранным агентом), 2012 год

Слева направо: политики Борис Немцов, Александр Починок и телеведущая Тина Канделаки на праздновании дня рождения главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (объявлен иностранным агентом), 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С 2015 по 2021 год Тина Канделаки была генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» &lt;BR>На фото: на церемонии вручения премии «Коммерсантъ года 2014» в рамках ПМЭФ

С 2015 по 2021 год Тина Канделаки была генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ»
На фото: на церемонии вручения премии «Коммерсантъ года 2014» в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

«Строгие руководители бывают очень разные. Вообще, если человек с людьми ведет себя всегда одинаково, то он руководитель плохой, потому что люди-то друг от друга отличаются»

«Строгие руководители бывают очень разные. Вообще, если человек с людьми ведет себя всегда одинаково, то он руководитель плохой, потому что люди-то друг от друга отличаются»

Фото: Данила Головкин

Тина Канделаки лауреат нескольких ТЭФИ. В 2016 году она получила специальный приз (на фото) премии за создание и запуск телеканала «Матч ТВ»

Тина Канделаки лауреат нескольких ТЭФИ. В 2016 году она получила специальный приз (на фото) премии за создание и запуск телеканала «Матч ТВ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

За рулем электромобиля «КамАЗ», 2017 год

За рулем электромобиля «КамАЗ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017»

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом на форуме СМИ Россия и Китая, 2017 год

С гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом на форуме СМИ Россия и Китая, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Залесов  /  купить фото

«Все хотят знать, в чем же секрет успеха. На мой взгляд, он очень прост — интеллект и дисциплина» &lt;BR>На фото: на военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга, 2017 год

«Все хотят знать, в чем же секрет успеха. На мой взгляд, он очень прост — интеллект и дисциплина»
На фото: на военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая Тина Канделаки и генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен на приеме в честь открытия выставки «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», 2018 год

Телеведущая Тина Канделаки и генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен на приеме в честь открытия выставки «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С дизайнером Артемием Лебедевым на московском урбанистическом форуме, 2019 год

С дизайнером Артемием Лебедевым на московском урбанистическом форуме, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Сафрон Голиков  /  купить фото

С главным редактором журнала Tatler Ксенией Соловьевой (слева) и дочерью Меланьей на балу дебютанток журнала Tatler, 2019 год

С главным редактором журнала Tatler Ксенией Соловьевой (слева) и дочерью Меланьей на балу дебютанток журнала Tatler, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Некрасивых женщин нет, есть плохие визажисты» &lt;BR>На фото: на вручении интернет-премии Glamour Influencers Awards, 2020 год

«Некрасивых женщин нет, есть плохие визажисты»
На фото: на вручении интернет-премии Glamour Influencers Awards, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Тина Канделаки основала собственный косметический бренд Ansaligy &lt;BR>На фото: представляет гидрогелевую маску для лица с конопляным маслом собственного бренда

В 2015 году Тина Канделаки основала собственный косметический бренд Ansaligy
На фото: представляет гидрогелевую маску для лица с конопляным маслом собственного бренда

Фото: Ansaligy

В 2021 году стала заместителем генерального директора «Газпром-медиа» &lt;BR>На фото: с директором СВР Сергеем Нарышкином после заседания круглого стола, посвященного истории российского футбола, 2021 год

В 2021 году стала заместителем генерального директора «Газпром-медиа»
На фото: с директором СВР Сергеем Нарышкином после заседания круглого стола, посвященного истории российского футбола, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В феврале 2022 года возглавила телеканал ТНТ &lt;BR>На фото: перед началом сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы» в рамках ПМЭФ-2022

В феврале 2022 года возглавила телеканал ТНТ
На фото: перед началом сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы» в рамках ПМЭФ-2022

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

«Несчастные люди никогда не будут желанными — все инстинктивно избегают общения с ними. Если же женщина ухожена, подтянута, красиво причесана, она чувствует себя королевой. Весь мир у ее ног. Любить и принимать себя – очень важно» &lt;BR>На фото: на бизнес-форуме «Поколение», 2023 год

«Несчастные люди никогда не будут желанными — все инстинктивно избегают общения с ними. Если же женщина ухожена, подтянута, красиво причесана, она чувствует себя королевой. Весь мир у ее ног. Любить и принимать себя – очень важно»
На фото: на бизнес-форуме «Поколение», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

