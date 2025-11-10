Трамп объявил о скором завершении шатдауна в США

Президент США Дональд Трамп полагает, что страна близка к завершению шатдауна. Собравшимся у Белого дома журналистам он заявил, что подробности станут известны «совсем скоро», передает CNN.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Сегодня Сенат США одобрил законопроект для прекращения шатдауна и восстановления работы правительства. За документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40. Документ направят в Палату представителей, после чего его должен подписать Дональд Трамп.

Как писало издание Politico, документ станет основой для нового бюджетного плана, включающего финансирование нескольких ключевых ведомств на весь финансовый год. В частности, средства будут выделены Минсельхозу, Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, ведомству по делам ветеранов, а также на военные строительные проекты и деятельность Конгресса.

Шатдаун правительства США длится уже 39 дней. Он начался после того, как партии демократов и республиканцев не смогли договориться о статьях расходов правительства. По подсчетам экономистов, шатдаун обходится США от $10 млрд до $30 млрд в неделю.