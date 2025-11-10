Politico: губернатор Нью-Йорка готовится к вводу войск Нацгвардии

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул готовится к возможному вводу войск Национальной гвардии по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Высокие показатели преступности в Нью-Йорке могут стать поводом для ввода войск нацгвардии, как это ранее произошло в Лос-Анджелесе. Чтобы предотвратить вмешательство федеральных властей, Кэти Хокул запланировала встречи с представителями сил правопорядка, политическими активистами и предпринимателями для разработки стратегий по снижению уровня преступности. На совещаниях ожидается присутствие священнослужителей и ветеранов.

«Благодаря стратегическим инвестициям в общественную безопасность и целенаправленным вмешательствам, преступления в нашей системе метро официально достигли рекордно низкого уровня», - заявила госпожа Хокул.

Politico считает, что потенциальный ввод войск может быть связан с реакцией господина Трампа на победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.