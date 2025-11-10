Экс-замглавы Минобра Дагестана обвинили во взяточничестве на 60 млн рублей

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан. Он обвиняется в получение взяток в крупном размере и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2013 по 2023 годы обвиняемый за оказание содействия в заключении 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн руб. получил взятку 60 млн руб.

Еще одну взятку — 400 тыс. руб., фигурант получил в 2012 году от коммерческой фирмы за аналогичные услуги.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Наталья Белоштейн