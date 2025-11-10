В Ростовской области зафиксировали более 100 нарушений декларирования зерна

В Ростовской области региональное Управление Россельхознадзора в октябре признало недействительными 103 декларации на зерно общим объемом свыше 1,1 млн тонн из-за недостоверного оформления документов. Как сообщила пресс-служба регионального ведомства, нарушения касались злаковых, зернобобовых и масличных культур.

По информации ведомства, продукция не прошла необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента о безопасности зерна. Специалисты обнаружили нарушения при анализе данных из реестра деклараций на сайте «Росаккредитация и информация о товаропроизводителях в системе ФГИС «Сатурн». При изучении протоколов испытаний выяснилось отсутствие исследований на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании.

«Так, 21 октября контролеры зафиксировали факт недостоверного оформления декларации на партию пшеницы мягкой озимой продовольственного назначения массой 40 тыс. тонн. Владельцем зерна является компания из Дубовского района, занимающаяся производством и реализацией зерновых культур», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что декларация на пшеницу была принята на основании протоколов испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В документах отсутствовали результаты тестов на определение остатков пестицидов.

Всем заявителям направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований с предложением принять меры по их соблюдению.

