Tages-Anzeiger сообщила о «ковбойском» ультиматуме США для Швейцарии

Власти США призвали Швейцарию поддерживать санкционную политику Вашингтона и учитывать пожелания американской стороны в вопросах инвестиций в конфедерацию, пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. В обмен США обещают снизить пошлины на швейцарские товары. Тарифная ставка сейчас составляет 39%.

По данным источников газеты, это предложение обсуждалось во время встречи президента США Дональда Трампа с крупными швейцарскими предпринимателями в Вашингтоне 4 ноября. Собеседники издания отмечают, что подобный план отвергают большинство швейцарских политиков, к тому же национальное законодательство обязует страну применять только те санкции, которые вводит ООН. По санкциям Евросоюза и других стран Швейцария принимает решения ситуативно. Опрошенные Tages-Anzeiger политики считают требования США шантажом и «ковбойской мировой политикой».

1 августа Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов от 15 до 41% на товары из десятков стран. Для швейцарских товаров с 7 августа установлена одна из самых высоких ставок — 39%. Из-за этого общий экспорт продукции из Швейцарии сократился на 22% в августе по сравнению с июлем, сообщал Bloomberg. Экспорт часов упал на 8,8%, а фармацевтических препаратов уменьшился на 1,3%.