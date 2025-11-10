Продажи Lada Largus ограничили из-за возможных проблем с рулевым управлением

С 21 октября в дилерской сети Lada приостановлены продажи модели Lada Largus. Это решение принято после сообщений о затрудненном вращении руля. Проблема была озвучена Национальным автомобильным союзом, который обратился в Росстандарт 8 октября, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Щепелев Фото: Евгений Щепелев

В настоящее время специалисты «АвтоВАЗа» и поставщики гидроусилителя рулевого управления проводят тестирования для выявления причин возможных неисправностей. Продажи автомобилей будут восстановлены после завершения проверок.

Отмечается, что некоторые владельцы Lada Largus уже сообщали о проблемах с рулевым управлением. Однако в Росстандарте подчеркнули, что все проведенные ремонты были успешными, и повторных обращений не поступало.

Напомним, совет директоров «АвтоВАЗа» рассмотрит возможность сокращения производственного плана на 20%, до 400 тыс. автомобилей. В состав «АвтоВАЗа» входят два крупных автозавода: в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность составляет более 750 тыс. машин в год.

Анастасия Лопатина