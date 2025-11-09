Продажи Lada Largus ограничили из-за возможных проблем с вращением руля

В дилерской сети Lada с 21 октября ограничили продажи Lada Largus. Специалисты проверяют автомобили после сообщений о затрудненном вращении руля. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

В Росстандарт 8 октября обратился «Национальный автомобильный союз», заявив о возможном нарушении требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт направил обращение «АвтоВАЗу».

Продажи автомобилей ограничены до завершения тестирований. Специалисты «АвтоВАЗа» и поставщики гидроусилителя рулевого управления продолжают искать причины возможных неисправностей.

Некоторые владельцы автомобилей уже обращались с жалобами на проблемы с рулевым управлением. «Все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет»,— сказали в Росстандарте «Интерфаксу».

По итогам октября Lada стала лидером по числу проданных легковых автомобилей (20%). Месяц к месяцу продажи бренда выросли на 26%, год к году — упали на 26%, следует из данных «Автостата».