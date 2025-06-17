Ижевский и Волжский автозаводы могут сократить план производства на 20%

Совет директоров «АвтоВАЗа» рассмотрит возможность сокращения производственного плана на 20% в 2025 году, до 400 тыс. автомобилей, сообщают источники издания «Самарское Обозрение» («СО»). В состав «АвтоВАЗа» входят два крупных автозавода: в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность составляет более 750 тыс. машин в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Продажи автоконцерна в мае 2025 года сократились на 36,2% при сравнении год к году, до 25,6 тыс. автомобилей. Всего за первые пять месяцев 2025 года «АвтоВАЗ» продал 131,3 тыс. автомобилей, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основными причинами сокращения продаж и производства автомобилей называются резкое снижение потребительского и автомобильного кредитования, а также высокий уровень товарных остатков у дилеров как самого автоконцерна, так и китайских брендов.

В «АвтоВАЗе» констатировали «СО», что сокращение производственного плана является прерогативой совета директоров, от дополнительных комментариев в автоконцерне отказались.

Напомним, в сентябре 2024 года на площадке Ижевского автозавода запустили производство электромобиля Lada e-Largus. К апрелю 2025 года стало известно, что в РФ на учет поставили только один электрокар после запуска серийного выпуска в Удмуртии, а первая партия в 500 машин, по данным аналитиков «АСМ-холдинг», так и не была реализована.