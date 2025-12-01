Сегодня исполняется 80 лет художественному руководителю Московского театра эстрады, народному артисту РСФСР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Геннадию Хазанову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Хазанов

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости Геннадий Хазанов

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Его поздравляет писатель-сатирик, телеведущий Лион Измайлов:

— Поздравляю с днем рождения, дорогой мой друг! Будь здоров! Всё! Это — самое главное! Всё остальное неважно. Желаю тебе успокоения. Не нервничай ни по каким поводам! Ты везде состоялся — на эстраде, в театре, в жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»