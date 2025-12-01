Дни рождения
Сегодня исполняется 80 лет художественному руководителю Московского театра эстрады, народному артисту РСФСР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Геннадию Хазанову
Геннадий Хазанов
Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости
Его поздравляет писатель-сатирик, телеведущий Лион Измайлов:
— Поздравляю с днем рождения, дорогой мой друг! Будь здоров! Всё! Это — самое главное! Всё остальное неважно. Желаю тебе успокоения. Не нервничай ни по каким поводам! Ты везде состоялся — на эстраде, в театре, в жизни!