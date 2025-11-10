На капремонт оборудования Набережночелнинской ТЭЦ выделят 18,4 млн

На капитальный и текущий ремонт генераторов Набережночелнинской ТЭЦ направят 18,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы охватят ремонт и обслуживание котельной, паротурбинной, газотурбинной и генераторной установок, а также силового трансформатора напряжением 110–500 кВ. Срок выполнения — с 4 мая по 30 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго» — региональная энергетическая компания Татарстана, обеспечивающая производство и распределение электро- и тепловой энергии.

Ранее сообщалось, что на ремонт котлов Набережночелнинской ТЭЦ направят 73,5 млн руб., а на восстановление трубопроводов — 17,7 млн руб.

Анна Кайдалова