На ремонт котлов Набережночелнинской ТЭЦ выделят 73,5 млн рублей

В Татарстане на капитальный и текущий ремонт паровых котлов и сопутствующего оборудования для Набережночелнинской ТЭЦ выделят 73,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают ремонт котлоагрегата, дутьевого вентилятора, растопочного и технологических трубопроводов, водогрейных котлов, бакового хозяйства, теплоизоляции, обмуровки и динамическую балансировку вращающегося оборудования котельного цеха. Работы должны быть выполнены до конца 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Ранее сообщалось, что компания направит 62,5 млн руб. на ремонт Нижнекамской ГЭС, включая текущее содержание здания гидроэлектростанции и водосливной плотины.

Анна Кайдалова